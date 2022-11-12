Украина сядет за стол переговоров тогда, когда наши условия будут выполнены - Арахамия

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"До освобождения Херсона было много разговоров о переговорах. Были даже некоторые скептические публикации в западных СМИ. Уверен, что после успехов на Юге они уже не актуальны", - отметил Арахамия.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский четко озвучил условия, при которых можно о чем-то говорить с россией.

"Это восстановление территориальной целостности, возмещение всех нанесенных ущербов, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что это не повторится. Важный фактор – это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров тогда, когда наши условия будут выполнены", - подчеркнул Арахамия.

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