"Ми обіцяли, що нікого не покинемо": Арахамія подякував жителям Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія на своїй сторінці у Telegram подякував жителям Херсону за те, що вони вірили в українські Збройні сили та чекали на звільнення від російських загарбників, пише УНН.
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"Херсон. Ми обіцяли, що нікого не покинемо. Дякуємо за те, що вірили і не здавалися. Ми попереджали окупантів, що їх чекає лише смерть. Сподіваюся, нарешті дійшло. Тому або вони якнайшвидше самі підуть з України і збережуть життя. Або наші Збройні сили забезпечать їм умови для "добровільного, планового відходу" з Донецька, Луганська, Севастополя і всіх захоплених територій", - написав він.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів. І що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.
У мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.
Президент України Володимир Зеленський у вечірній промові заявив, що сьогодні "історичний день", оскільки "наші оборонці – на підступах до міста".