"Ми обіцяли, що нікого не покинемо": Арахамія подякував жителям Херсона

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"Херсон. Ми обіцяли, що нікого не покинемо. Дякуємо за те, що вірили і не здавалися. Ми попереджали окупантів, що їх чекає лише смерть. Сподіваюся, нарешті дійшло. Тому або вони якнайшвидше самі підуть з України і збережуть життя. Або наші Збройні сили забезпечать їм умови для "добровільного, планового відходу" з Донецька, Луганська, Севастополя і всіх захоплених територій", - написав він.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів. І що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.

У мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.

Президент України Володимир Зеленський у вечірній промові заявив, що сьогодні "історичний день", оскільки "наші оборонці – на підступах до міста".