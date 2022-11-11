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"Мы обещали, что никого не покинем": Арахамия поблагодарил жителей Херсона

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия на своей странице в Telegram поблагодарил жителей Херсона за то, что они верили в украинские Вооруженные силы и ждали освобождения от российских захватчиков, пишет УНН.

Цитата

"Херсон. Мы обещали, что никого не покинем. Спасибо за то, что верили и не сдавались. Мы предупреждали оккупантов, что их ждет только смерть. Надеюсь, наконец дошло. Поэтому или они как можно быстрее сами уйдут из Украины и сохранят жизнь или наши Вооруженные силы обеспечат им условия для "добровольного, планового ухода" из Донецка, Луганска, Севастополя и всех захваченных территорий", - написал он.

Напомним

Генштаб ВСУ 11 ноября официально сообщил, что во время успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов. И что наступательные действия в указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии.

В сети уже публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечерней речи заявил, что сегодня "исторический день", поскольку "наши защитники – на подступах к городу".

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