Сьогодні Україна тисне і змушує: Кулеба спростував заяви про підштовхування до переговорів з рф

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"Розмови про те, що Україна буде терпіти чи піддаватися на будь-які підштовхування, безглузді. Я взагалі раджу усім облишити це доісторичне сприйняття України як того, на кого тиснуть і кого змушують. Сьогодні Україна тисне і змушує. Ми творимо нову історію разом з тими у світі, хто стоїть з нами пліч-о-пліч", - написав він.

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Кулеба вкотре наголосив, що Україна продовжить звільняти свої території від російських загарбників згідно з міжнародно визнаними кордонами, і "не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо питання Криму". Він також додав, що країна не відмовляється від закінчення війни дипломатичним шляхом, проте наразі кремль не налаштований вести переговори.

"Україна не відмовляється від дипломатії. Але нинішні заяви кремля про нібито готовність до переговорів - це лише димова завіса. росія грає в конструктив, а насправді хоче взяти паузу, щоб оговтатися від поразок та згодом продовжити війну з новою силою. Ми не підемо на це і закликаємо партнерів не підігравати москві", - зауважив міністр.

Нагадаємо

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія наголосив, що Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані.