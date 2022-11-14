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Сегодня Украина оказывает давление и заставляет: Кулеба опроверг заявления о подталкивании к переговорам с рф

Киев • УНН

 • 295573 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг дискуссии, возникающие в медийной среде относительно вероятного давления на Украину по переговорам с РФ и тому, как далеко может зайти Киев в освобождении своих территорий. Он заявил, что разговоры о том, что Украина подвергнется любым подталкиваниям бессмысленны, пишет УНН со ссылкой на Facebook министра.

Цитата

"Разговоры о том, что Украина будет терпеть или поддаваться на какие-либо подталкивания, бессмысленны. Я вообще советую всем оставить это доисторическое восприятие Украины как того, на кого давят и кого заставляют. Сегодня Украина давит и заставляет. Мы творим новую историю вместе с теми в мире, кто стоит с нами бок о бок", - написал он.

Детали

Кулеба в очередной раз подчеркнул, что Украина продолжит освобождать свои территории от российских захватчиков согласно международно признанным границам, и "не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма". Он также добавил, что страна не отказывается от окончания войны дипломатическим путем, однако в настоящее время кремль не настроен вести переговоры.

"Украина не отказывается от дипломатии. Но нынешние заявления кремля о якобы готовности к переговорам – это лишь дымовая завеса. россия играет в конструктив, а на самом деле хочет взять паузу, чтобы оправиться от поражений и впоследствии продолжить войну с новой силой. Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать москве", - отметил министр.

Напомним

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подчеркнул, что Украина сядет за стол переговоров тогда, когда наши условия будут выполнены.

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