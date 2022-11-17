Генсек НАТО: война должна завершиться за столом переговоров

Детали

В интервью BBC в среду вечером Столтенберг сказал, что если Украина перестанет сопротивляться в одностороннем порядке, то Украина прекратит существование как независимое и суверенное государство. Поэтому решение о прекращении войны должно быть, по его словам, обоюдным.

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"Мы все хотим мира и согласованного решения (окончание войны – ред.). Но в то же время мы должны понимать, что если Россия и президент пути прекратят боевые действия и Украина тоже прекратит боевые действия, то тогда наступит мир", - сказал Столтенберг.

Подобный подход встречает неприятие в Киеве, где считают, что остановка боевых действий и начало мирных переговоров приведут к замораживанию войны, что нивелирует недавние успехи украинских войск, зафиксирует новую линию разграничения и даст России необходимую передышку, чтобы восстановить свою боеспособность и возобновить свою боеспособность уже из новых рубежей.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что переговоры с Москвой возможны только после того, как все российские войска полностью покинут захваченные территории.

"В какой-то момент эта война, вероятно, завершится за столом переговоров, но мы знаем, что результат этих переговоров тесно связан с разложением сил на поле боя", - добавил генсек НАТО.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с украинскими журналистами заявил, что получал сигналы от западных партнеров о желании российского коллеги прямых переговоров с Украиной. Зеленский предложил “публичный формат” таких переговоров.