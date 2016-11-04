Генсек НАТО отказался называть события в Европе "холодной войной"

"Мы не находимся в состоянии холодной войны. Частично - потому, что у нас нет двух блоков, противостоящих друг другу: Варшавского договора и НАТО. Варшавский договор больше не существует, нет и Советского Союза. Однако нынешняя ситуация в сфере безопасности связана с вызовами, у нас нет партнерства, которое мы пытались развивать после холодной войны ", - сказал Й.Столтенберг в программе Conflict Zone.

"Я вижу более уверенную в себе Россию, которая существенно нарастила военную мощь. Именно поэтому НАТО совершила наибольшее с конца" холодной войны "укрепление коллективной обороны, разместив войска в странах Балтии и в Польше. Мы утроили численность войск НАТО быстрого реагирования до 40 тысяч военнослужащих и сформировали объединенные оперативные силы ", - отметил генсек НАТО.

"Мы готовы разместить войска в очень короткие сроки. Мы не видим неминуемой угрозы для любого союзника в НАТО, но мы видим Россию, готовую применить военную силу против соседей - Украины и Грузии", - добавил он.

В ответ на замечание, что НАТО не смогла сдержать Россию в Сирии и в Крыму, Й.Столтенберг сказал: "Важно найти правильный баланс между военным ответом, обеспечением эффективного сдерживания и одновременно избежать нагнетания ситуации и роста напряженности. Именно так НАТО и реагирует, поскольку мы подаем сигналы о нашей силе и единстве, но одновременно - и о стремлении до более конструктивных отношений с Россией, поскольку Россия - наш сосед ".