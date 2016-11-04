Генсек НАТО відмовився називати події в Європі "холодною війною"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг визнав, що Європа наразі перебуває у важкій ситуації в сфері безпеки, але відмовився назвати те, що відбувається, "холодною війною", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми не перебуваємо в стані холодної війни. Частково - тому, що у нас немає двох блоків, що протистоять один одному: Варшавського договору і НАТО. Варшавський договір більше не існує, немає і Радянського Союзу. Однак нинішня ситуація в сфері безпеки пов'язана з викликами, у нас немає партнерства, яке ми намагалися розвивати після холодної війни", - сказав Й.Столтенберг в програмі Conflict Zone.
"Я бачу більш впевнену в собі Росію, яка суттєво наростила військову міць. Саме тому НАТО здійснила найбільше з кінця "холодної війни" зміцнення колективної оборони, розмістивши війська в країнах Балтії і в Польщі. Ми потроїли чисельність військ НАТО швидкого реагування до 40 тисяч військовослужбовців і сформували об'єднані оперативні сили", - вказав Генсек НАТО.
"Ми готові розмістити війська в дуже короткі терміни. Ми не бачимо неминучої загрози для будь-якого союзника у НАТО, але ми бачимо Росію, готову застосувати військову силу проти сусідів - України та Грузії", - додав він.
У відповідь на зауваження, що НАТО не змогла стримати Росію в Сирії і в Криму, Й.Столтенберг сказав: "Важливо знайти правильний баланс між військовим відповіддю, забезпеченням ефективного стримування та одночасно уникнути нагнітання ситуації і зростання напруженості. Саме так НАТО і реагує, оскільки ми подаємо сигнали про нашу силу і єдність, але одночасно - і про прагнення до більш конструктивних відносин з Росією, оскільки Росія - наш сусід".