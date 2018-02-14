Генсек НАТО рассказал, когда Альянс будет рассматривать вопрос о членстве Украины

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74830 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89333 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91963 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110224 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101308 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104968 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111941 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117134 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122923 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134490 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Генсек НАТО рассказал, когда Альянс будет рассматривать вопрос о членстве Украины

Генсек НАТО рассказал, когда Альянс будет рассматривать вопрос о членстве Украины

Киев  •  УНН

 • 10022 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Североатлантический альянс будет рассматривать вопрос о членстве Украины в будущем, учитывая успехи проводимых в стране реформ. Об этом в среду на пресс-конференции в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на официальный сайт НАТО.

"НАТО и Украина имеют очень прочное партнерство. И НАТО оказывает сильную политическую и прочную практическую поддержку Украине. НАТО также оказывают поддержку на двусторонней основе. И мы поощряем и приветствуем все это. Поэтому, мы будем продолжать укреплять наше партнерство и продолжать работать с Украиной", - сказал Столтенберг.

Он, в то же время, не ответил на вопрос журналистов, почему Украина до сих пор нет в списке государств, которые декларируют стремление приобрести полноценного членства в Альянсе.

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"Сейчас внимание сосредоточено на реформах. И я приветствую, что Украина так четко заявила, что сейчас она сосредотачивается на реформах. Позже, на основе прогресса, достигнутом в процессе реформ, конечно, будет оцениваться вопрос о членстве на основе прогресса, который делает Украина", - отметил генсек НАТО.

Напомним, Столтенберг сообщил, что в этом недели встречаться с Президентом Украины Петром Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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