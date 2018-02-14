Генсек НАТО рассказал, когда Альянс будет рассматривать вопрос о членстве Украины

"НАТО и Украина имеют очень прочное партнерство. И НАТО оказывает сильную политическую и прочную практическую поддержку Украине. НАТО также оказывают поддержку на двусторонней основе. И мы поощряем и приветствуем все это. Поэтому, мы будем продолжать укреплять наше партнерство и продолжать работать с Украиной", - сказал Столтенберг.

Он, в то же время, не ответил на вопрос журналистов, почему Украина до сих пор нет в списке государств, которые декларируют стремление приобрести полноценного членства в Альянсе.

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"Сейчас внимание сосредоточено на реформах. И я приветствую, что Украина так четко заявила, что сейчас она сосредотачивается на реформах. Позже, на основе прогресса, достигнутом в процессе реформ, конечно, будет оцениваться вопрос о членстве на основе прогресса, который делает Украина", - отметил генсек НАТО.

Напомним, Столтенберг сообщил, что в этом недели встречаться с Президентом Украины Петром Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.