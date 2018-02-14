Генсек НАТО розповів, коли Альянс розглядатиме питання про членство України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Північноатлантичний альянс буде розглядати питання щодо членства України в майбутньому з огляду на успіхи проведених в країні реформ. Про це у середу на прес-конференції в Брюсселі заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає УНН з посиланням на офіційний сайт НАТО.
“НАТО і Україна мають дуже міцне партнерство. І НАТО надає сильну політичну та міцну практичну підтримку Україні. Члени НАТО також надають підтримку на двосторонній основі. І ми заохочуємо і вітаємо все це. Тому, ми продовжуватимемо зміцнювати наше партнерство та продовжуватимемо працювати з Україною”, — сказав Столтенберг.
Він, у той же час, не відповів на питання журналістів, чому України досі немає в переліку держав, які декларують прагнення набути повноцінного членства в Альянсі.
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“Зараз увага зосереджена на реформах. І я вітаю, що Україна так чітко заявила, що зараз вона зосереджується на реформах. Пізніше, на основі прогресу, досягнутому в процесі реформ, звичайно, буде оцінюватися питання про членство на основі прогресу, який робить Україна”, — зазначив Генсек НАТО.
Нагадаємо, Столтенберг повідомив, що цього тижня зустрічатиметься з Президентом України Петром Порошенком на полях Мюнхенської конференції з безпеки.