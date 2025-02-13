Генсек НАТО: результат войны в Украине должен быть долгосрочным, Минск-3 недопустим

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс стремится к долгосрочному результату в войне россии против Украины. По его словам, Киев должен получить лучшие позиции перед началом переговоров, а повторение сценария Минск-3 недопустимо. Об этом он сказал во время брифинга, передает УНН.

Мы в первую очередь объединены в том, что Украина должна быть в наилучшей позиции перед тем, как начинать переговоры. И, конечно, Украина, потому что это об Украине, будет вовлечена в то же самое время. Мы полностью согласны, что результат должен быть долгосрочным - сказал генсек НАТО.

Он добавил, что нельзя иметь Минск-3 снова.

Для того, чтобы результат был долгосрочным и устойчивым, надо сделать так, чтобы путин не захватил еще ни одного километра территории Украины - добавил Рютте.

Напомним

Генсек НАТО ранее сказал, что переговоры не будут длиться один день и российский диктатор владимир путин должен понять, что их завершат только, когда в НАТО увидят, что результат будет долгосрочный.