Генсек НАТО: результат війни в Україні має бути довгостроковим, Мінськ-3 неприпустимий

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Альянс прагне до довгострокового результату у війні росії проти України. За його словами, Київ має отримати найкращі позиції перед початком перемовин, а повторення сценарію Мінськ-3 неприпустиме. Про це він сказав під час брифінгу, передає УНН.

Ми в першу чергу об'єднані в тому, що Україна повинна бути в найкращій позиції перед тим, як починати перемовини. І, звичайно, Україна, тому що це про Україну, буде залучена в той же самий час. Ми повністю погоджуємося, що результат повинен бути довгостроковим - сказав генсек НАТО.

Він додав, що не можна мати Мінськ-3 знову.

Для того, щоб результат був довгостроковим і сталим, треба зробити так, щоб путін не захопив ще жодного кілометра території України - додав Рютте.

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Генсек НАТО раніше сказав, що перемовини не триватимуть один день й російський диктатор володимир путін повинен зрозуміти, що їх завершать тільки, коли в НАТО побачать, що результат буде довгостроковий.