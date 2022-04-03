Генсек НАТО назвал убийства мирных жителей в Буче "жестокостью"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье назвал гибель мирных жителей в городе Буча "жестокостью" после обвинений в том, что их было казнено российскими войсками в этом районе, передает УНН.
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"Такой жестокости в отношении гражданского населения мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно и совершенно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и убиваются. И это лишь подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться", — сказал он CNN, когда его спросили, было ли этот актом геноцида.
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Столтенберг добавил: "Я решительно приветствую расследования Международного уголовного суда, который начал расследование военных преступлений в Украине".
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Тела гражданских лиц были найдены разбросанными по улицам в городе Буча на северо-запад от Киева после вывода российских войск из этого района.