Генсек НАТО назвав вбивства мирних жителів у Бучі "жорстокістю"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у неділю назвав загибель мирних жителів у місті Буча "жорстокістю" після звинувачень у тому, що їх було страчено російськими військами в цьому районі, передає УНН.
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"Такої жорстокості щодо цивільного населення ми не бачили у Європі десятиліттями. І це жахливо та абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню та вбиваються. І це лише наголошує на важливості того, що ця війна має закінчитися", — сказав він CNN, коли його запитали, чи був цей акт геноцидом.
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Столтенберг додав: "Я рішуче вітаю розслідування Міжнародного кримінального суду, який розпочав розслідування воєнних злочинів в Україні".
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Тіла цивільних осіб було знайдено розкиданими по вулицях у місті Буча на північний захід від Києва після виведення російських військ із цього району.