Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Италия пообещала предоставить Украине еще одну батарею SAMP/T, передает УНН.

"... после предложения Германии по дополнительной батарее Patriot, Италия пообещала предоставить еще одну батарею SAMP/T, и я ожидаю, что больше будет объявлено в ближайшие дни и недели...", - сообщил Столтенберг во время пресс-конференции.

Напомним

Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot в дополнение к трем, которые она уже предоставила или пообещала, для усиления противовоздушной обороны Украины на фоне усиленных российских ракетных ударов.

Италия отправит вторую систему по SAMP / T в Украину для защиты от российских ракетных атак-МИД Италии