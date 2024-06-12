Генсек НАТО: Італія пообіцяла надати Україні ще одну батарею SAM/T
Київ • УНН
Італія пообіцяла надати Україні ще одну зенітно-ракетну батарею SAMP/T для захисту від російських ракетних атак, на додаток до пропозиції Німеччини щодо додаткової батареї Patriot, повідомив Столтенберг.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Італія пообіцяла надати Україні ще одну батарею SAMP/T, передає УНН.
"... після пропозиції Німеччини щодо додаткової батареї Patriot, Італія пообіцяла надати ще одну батарею SAMP/T, і я очікую, що більше буде оголошено найближчими днями та тижнями...", - повідомив Столтенберг під час пресконференції.
Нагадаємо
Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще однієї зенітно-ракетної батареї Patriot на додаток до трьох, які вона вже надала або пообіцяла, для посилення протиповітряної оборони України на тлі посилених російських ракетних ударів.
Італія відправить другу систему ППО SAMP/T в Україну для захисту від російських ракетних атак - МЗС Італії03.06.24, 22:58 • 101670 переглядiв