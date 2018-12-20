Генсек Интерпола предупредил о новой волне исламского терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Многим странам в мире может грозить вторая волна исламского терроризма. Об этом генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток заявил в Париже в среду, 19 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Подобную ситуацию” можно назвать “Исламским государством” версии 2.0“, — добавил Шток.
Пособники террористов отбывают относительно небольшие сроки заключения, поскольку обвинительные приговоры им были вынесены без привязки к конкретным нападений, подчеркнул генсек Интерпола.
По его словам, поколение бывших сторонников терроризма “через несколько лет выйдет на свободу”. Если бы джихадистская группировка была преодолен в географическом плане, ее сторонники попытались бы перебраться в другие регионы мира — например, в Юго-Восточную Азию или Африку, считает Шток.
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Тюрьмы по-прежнему играют значительную роль в формировании радикальных идеологий, подчеркнул эксперт. Генсек Интерпола привел в пример декабрьское вооруженное нападение на рождественский рынок в Страсбурге.
Напомним, 11 декабря, вечером 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Мэр города назвал нападение терактом. Шекатт был ликвидирован в четверг в ходе спецоперации. По данным телеканала BFM, нападающий был боевиком террористической группировки “Исламское государство”.
Как сообщал УНН, отец стрелка Страсбурга рассказал о попытках отвлечь сына от ИГ.