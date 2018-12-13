У Польщі затримали громадянина Росії, підозрюваного у тероризмі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Польщі спецслужби затримали громадянина Російської Федерації чеченської національності, який підозрюється у терористичному злочині, повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
"Польські спецслужби затримали громадянина Російської Федерації чеченської національності Алві А., який підозрюється у тероризмі. Чоловіка затримали 28 листопада, але тільки сьогодні про це стало відомо громадськості. Підозрюваного взяли під тимчасовий арешт", - йдеться у повідомленні.
Згідно зібраних матеріалів, Алві А. був членом терористичних організацій у Туреччині та Сирії, а також брав участь у бойових діях на Близькому Сходу у рядах "Ісламської держави".
Підозрюваного ідентифікували як члена групи, яка займається логістичною підтримкою терористичних організацій. Затриманий чеченець підтримував на території Польщі контакти з іншими радикалами, з яких декількох вже депортували до їхніх країн-походження.
Щодо підозрюваного відкрито підготовче провадження, у якому він мав статус підозрюваного у зв’язку із обвинуваченням в організації незаконної міграції. Окружна прокуратура вирішила тимчасово арештувати підозрюваного, додали у повідомленні.
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