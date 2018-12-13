В Польше задержали гражданина России, подозреваемого в терроризме
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Польше спецслужбы задержали гражданина Российской Федерации чеченской национальности, который подозревается в террористическом преступлении, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Польские спецслужбы задержали гражданина Российской Федерации чеченской национальности Алви А., который подозревается в терроризме. Мужчину задержали 28 ноября, но только сегодня об этом стало известно общественности. Подозреваемого взяли под временный арест", - говорится в сообщении.
Согласно собранных материалов, Алви А. был членом террористических организаций в Турции и Сирии, а также принимал участие в боевых действиях на Ближнем Востоке в рядах "Исламского государства".
Подозреваемого идентифицировали как члена группы, которая занимается логистической поддержкой террористических организаций. Задержанный чеченец поддерживал на территории Польши контакты с другими радикалами, из которых нескольких уже депортировали в их страны-происхождения.
В отношении подозреваемого открыто подготовительное производство, в котором он имел статус подозреваемого в связи с обвинением в организации незаконной миграции. Окружная прокуратура решила временно арестовать подозреваемого, добавили в сообщении.
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