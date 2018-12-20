Генсек Інтерполу попередив про нову хвилю ісламського тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Багатьом країнам в світі може загрожувати друга хвиля ісламського тероризму. Про це генеральний секретар Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) Юрген Шток заявив в Парижі в середу, 19 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Подібну ситуацію “можна назвати” Ісламським державою “версії 2.0”, — додав Шток.
Посібники терористів відбувають відносно невеликі терміни ув’язнення, оскільки обвинувальні вироки їм були винесені без прив’язки до конкретних нападів, підкреслив генсек Інтерполу.
За його словами, покоління колишніх прихильників тероризму “через кілька років вийде на свободу”. Якби джихадистське угрупування була подолана в географічному плані, її прихильники спробували б перебратися в інші регіони світу — наприклад, в Південно-Східну Азію або Африку, вважає Шток.
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Тюрми як і раніше відіграють значну роль у формуванні радикальних ідеологій, підкреслив експерт. Генсек Інтерполу навів як приклад грудневе збройне напад на різдвяний ринок в Страсбурзі.
Нагадаємо, 11 грудня, ввечері 29-річний Шеріф Шекатт влаштував стрілянину поруч з різдвяним ярмарком в Страсбурзі. Мер міста назвав напад терактом. Шекатт був ліквідований в четвер в ході спецоперації. За даними телеканалу BFM, нападник був бойовиком терористичного угрупування “Ісламська держава”.
Як повідомляв УНН, батько стрілка з Страсбурга розповів про спроби відвернути сина від ІД.