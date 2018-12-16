Батько стрілка з Страсбурга розповів про спроби відвернути сина від ІД
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Батько 29-річного Шаріфа Шекатта, який розстріляв людей у центрі Страсбурга, намагався відвернути сина від пропаганди "Ісламської держави (ІД). Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу France 2, передає УНН.
За словами Абделькріма Шекатта, він знав про прихильність сина ідеології ІД і мав з ним розбіжності на цю тему. “Я завжди йому говорив: це злочинці”, — розповів Абделькрім Шекатт, зазначивши, що виступав проти методів джихадистів.
Абделькрім зазначив, що якби знав, що готує його син, “доніс би на нього в поліцію”. Але на той момент, пояснив батько, він нічого подібного не робив і “нікого не вбивав”. “Він постійно сидів в месенджері”, — пояснив Абделькерім.
Він додав, що міг би умовити сина здатися, коли після теракту того протягом двох діб переслідувала поліція.
Шекатт в свої 29 років 27 разів притягувався за різні правопорушення на території декількох країн Євросоюзу, включаючи Францію, Німеччину і Швейцарію, а також встиг відбути термін у французькій в’язниці. Перший його привід в поліцію стався в 10 років, коли його запідозрили у вимаганні із застосуванням зброї.
Як повідомляв УНН, виконавець теракту в Страсбурзі 48 годин переховувався від правоохоронців.