Отец стрелка из Страсбурга рассказал о попытках отвлечь сына от ИГ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Отец 29-летнего Шарифа Шекатта, расстрелявшего людей в центре Страсбурга, пытался отвлечь сына от пропаганды "Исламского государства (ИГ). Об этом он рассказал в интервью телеканалу France 2, передает УНН.
По словам Абделькрима Шекатта, он знал о приверженности сына идеологии ИГ и имел с ним разногласия на эту тему. “Я всегда ему говорил: это преступники”, — рассказал Абделькрим Шекатт, отметив, что выступал против методов джихадистов.
Абделькрим отметил, что если бы знал, что готовит его сын, “то донес бы на него в полицию”. Но на тот момент, объяснил отец, он ничего подобного не совершал и “никого не убивал”. “Он постоянно сидел в мессенджере”, — объяснил Абделькерим.
Он добавил, что мог бы уговорить сына сдаться, когда после теракта того в течение двух суток преследовала полиция.
Шекатт в свои 29 лет 27 раз привлекался за различные правонарушения на территории нескольких стран Евросоюза, включая Францию, Германию и Швейцарию, а также успел отбыть срок во французской тюрьме. Первый его привод в полицию произошел в 10 лет, когда его заподозрили в вымогательстве с применением оружия.
Как сообщал УНН, исполнитель теракта в Страсбурге 48 часов скрывался от правоохранителей.