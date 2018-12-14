Виконавець теракту в Страсбурзі 48 годин переховувався від правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Троє співробітників міського підрозділу поліції Страсбурга ліквідували 29-річного Шеріфа Шекатта, який 11 грудня убив трьох і поранив 13 людей на місцевому різдвяному ярмарку, а потім протягом 48 годин переховувався від поліцейських, інформує УНН з посиланням на видання Le Figaro.
За однією з версій, злочинець хотів помститися за спробу затримати його.
Як уточнив глава МВС Франції Крістоф Кастанер, злочинець, який відкрив вогонь по поліцейським в момент затримання, був убитий у відповідь пострілами. За даними BFMTV, Шекатт був бойовиком терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД).
“Ви зробили все, що в ваших силах, — звернувся Кастанер до учасників спецоперації. — Ми вами пишаємось”. Як вказав глава МВС, Шекатт був убитий в кварталі Нойдорф, який злочинець добре знав, оскільки провів там частину свого життя.
Першою Шекатта помітила жінка, яка і повідомила про нього в поліцію, передають джерела. За словами очевидців, він був застрелений в районі будинку 74 по вулиці Лазарет. Експерти відзначили, що виявленню терориста посприяла велика кількість камер в цьому районі міста, а також використання вертольота для візуального спостереження за ситуацією в кварталі.
Face au pire, vous avez donné le meilleur. Merci.#Strasbourg pic.twitter.com/nzgBBZR4Fx— Christophe Castaner (@CCastaner) 13 грудня 2018 р.