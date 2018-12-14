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Исполнитель теракта в Страсбурге 48 часов скрывался от правоохранителей

Киев • УНН

 • 15364 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Трое сотрудников городского подразделения полиции Страсбурга ликвидировали 29-летнего Шерифа Шекатта, который 11 декабря убил троих и ранил 13 человек на местной рождественской ярмарке, а затем в течение 48 часов скрывался от полицейских, информирует УНН со ссылкой на издание Le Figaro.

Исполнитель теракта в Страсбурге 48 часов скрывался от правоохранителей

По одной из версий, преступник хотел отомстить за попытку задержать его.

Как уточнил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, преступник, открывший огонь по полицейским в момент задержания, был убит ответными выстрелами. По данным BFMTV, Шекатт был боевиком террористической группировки “Исламское государство” (ИГ).

“Вы сделали все, что в ваших силах, — обратился Кастанер к участникам спецоперации. — Мы вами гордимся”. Как указал глава МВД, Шекатт был убит в квартале Нойдорф, который преступник хорошо знал, поскольку провел там часть своей жизни.

Первой Шекатта заметила женщина, которая и сообщила о нем в полицию, передают источники. По словам очевидцев, он был застрелен в районе дома 74 по улице Лазарет. Эксперты отметили, что обнаружению террориста поспособствовало большое количество камер в этом районе города, а также использование вертолета для визуального наблюдения за ситуацией в квартале.

Face au pire, vous avez donné le meilleur. Merci. #Strasbourg pic.twitter.com/nzgBBZR4Fx

— Christophe Castaner (@CCastaner) 13 декабря 2018

Украинские Национальные Новости

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