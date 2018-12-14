Исполнитель теракта в Страсбурге 48 часов скрывался от правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Трое сотрудников городского подразделения полиции Страсбурга ликвидировали 29-летнего Шерифа Шекатта, который 11 декабря убил троих и ранил 13 человек на местной рождественской ярмарке, а затем в течение 48 часов скрывался от полицейских, информирует УНН со ссылкой на издание Le Figaro.
По одной из версий, преступник хотел отомстить за попытку задержать его.
Как уточнил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, преступник, открывший огонь по полицейским в момент задержания, был убит ответными выстрелами. По данным BFMTV, Шекатт был боевиком террористической группировки “Исламское государство” (ИГ).
“Вы сделали все, что в ваших силах, — обратился Кастанер к участникам спецоперации. — Мы вами гордимся”. Как указал глава МВД, Шекатт был убит в квартале Нойдорф, который преступник хорошо знал, поскольку провел там часть своей жизни.
Первой Шекатта заметила женщина, которая и сообщила о нем в полицию, передают источники. По словам очевидцев, он был застрелен в районе дома 74 по улице Лазарет. Эксперты отметили, что обнаружению террориста поспособствовало большое количество камер в этом районе города, а также использование вертолета для визуального наблюдения за ситуацией в квартале.
Face au pire, vous avez donné le meilleur. Merci. #Strasbourg pic.twitter.com/nzgBBZR4Fx— Christophe Castaner (@CCastaner) 13 декабря 2018