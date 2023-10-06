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Генпрокурор зарегистрировал производство в отношении нардепов Дмитрука и Куницкого из-за избиения мужчины

Киев • УНН

 • 1551380 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства в отношении нардепов Артема Дмитрука и Александра Куницкого из-за избиения ими мужчины в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщили в офисе Генерального прокурора.

Цитата

"По факту инцидента, который произошел между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре города Киева, Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", - сообщает ОГП.

В ОГП отметили, что правовая квалификация - Умышленное средней тяжести телесное повреждение, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

"Сейчас уголовные производства объединены, а досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований", - рассказали в офисе Генпрокурора.

Контекст

В центре Киева произошла драка с участием двух народных депутатов.

В сети появилось видео, где народные депутаты Артем Дмитрук, которого 16 ноября 2021 года исключили из фракции “Слуга народа” и Александр Куницкий — нардеп от “Слуги народа” — бьют человека. Очевидцем, по информации полиции, стал охранник, который вызвал полицию.

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