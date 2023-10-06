Генпрокурор зареєстрував провадження щодо нардепів Дмитрука та Куницького через побиття чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження щодо нардепів Артема Дмитрука та Олександра Куницького через побиття ними чоловіка в Києві. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Цитата
"За фактом інциденту, який стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня 2023 року у центрі міста Києва, Генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження", - повідомляє ОГП.
В ОГП зазначили, що правова кваліфікація - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 КК України).
"Наразі кримінальні провадження об’єднано, а досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань", - розповіли в Офісі Генпрокурора.
Контекст
У центрі Києва сталася бійка за участі двох народних депутатів.
У мережі з’явилося відео, де народні депутати Артем Дмитрук, якого 16 листопада 2021 року виключили з фракції “Слуга народу” та Александр Куницький — нардеп від “Слуги народу” — б’ють людину. Очевидцем, за інформацією поліції, став охоронець, який викликав поліцію.