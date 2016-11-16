Генпрокурор призвал нардепов позволить привлечь В.Новинского к уголовной ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит народных депутатов предоставить разрешение на привлечение депутата Вадима Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита Владимира архиепископа Александра Драбинко. Об этом заявил Генпрокурор, завершая зачитывание текста соответствующего представления Генпрокуратуры, передает корреспондент УНН.
"У следствия есть основания полагать, что гражданин Новинский совершил преступления по признакам ч.5 ст.27, ч.2 ст.146 и ст.365... Прошу рассмотреть это представление и дать согласие на привлечение к уголовной ответственности гражданина Новинского Вадима Владиславовича", - зачитал текст представления Генпрокурор.
Сам же депутат считает обвинения недоказанными, а дело против себя - политическим.