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Генпрокурор закликав нардепів дозволити притягти В.Новинського до кримінальної відповідальності

Генпрокурор закликав нардепів дозволити притягти В.Новинського до кримінальної відповідальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко просить народних депутатів надати дозвіл на притягнення депутата Вадима Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі протягом 179 днів помічника митрополита Володимира архієпископа Олександра Драбинка. Про це заявив Генпрокурор, завершуючи зчитування тексту відповідного подання Генпрокуратури на засіданні регламентного комітету ВР, передає кореспондент УНН.

”У слідства є підстави вважати, що громадянин Новинський Вадим Владиславович вчинив злочини за ознаками ч.5 ст.27, ч.2 ст.146 і ст.365... Прошу розглянути це подання і дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Новинського Вадима Владиславовича”, - зачитав текст подання Генпрокурор.

Сам же депутат вважає звинувачення недоведеними, а справу проти себе - політичною.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.

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