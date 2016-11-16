Генпрокурор: свидетель дал показания, что В.Янукович назначил В.Новинского решать статус А.Драбинко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Один из свидетелей по делу о УПЦ дал показания, что бывший президент Виктор Янукович лично возложил ответственность решать судьбу помощника Блаженнейшего Владимира Александра Драбинко на нардепа Вадима Новинского. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Янукович возложил ответственность за дальнейшие действия и статус Драбинко на Новинского, который должен был решать данный вопрос. В этот день происходило две встречи: первая по инициативе митрополита у президента. Ее следствием стало назначение вечерней встречи в более широком кругу. Уже (на второй - ред .) встречи состоялось ряд разговоров, во время которых, как утверждают свидетели, тогдашний президент Янукович возложил решение вопроса увольнения фактически, Александра Драбинко на народного депутата Новинского ", - сказал генпрокурор.
В подтверждение данного факта было приведено извлечение из протокола допроса свидетеля Жигулина Сергея Борисовича.
"Также по словам Блаженнейшего мне было известно, что беседа с Януковичем примерно 15 минут происходила с глазу на глаз, после чего по решению В.Януковича к беседе присоединился В.Новинский. Так В.Янукович отметил Блаженнейшему что Новинский будет решать все вопросы, связанные с делом Драбинко. Этот же тезис Янукович подчеркнул во время ужина в Феофании ", - привел слова свидетеля сотрудник прокуратуры.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряка, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.