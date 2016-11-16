Генпрокурор: свидетель дал показания, что В.Янукович назначил В.Новинского решать статус А.Драбинко

ukru
15 марта, 19:03 • 109640 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151036 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127980 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121201 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107262 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102647 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97692 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127626 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129006 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127493 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 46496 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 68653 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 54103 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

07:37 • 24228 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 34823 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 127626 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 127426 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 264107 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 293361 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 229579 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106681 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129006 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112716 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129908 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131861 просмотра
Актуальное
Генпрокурор: свидетель дал показания, что В.Янукович назначил В.Новинского решать статус А.Драбинко

Генпрокурор: свидетель дал показания, что В.Янукович назначил В.Новинского решать статус А.Драбинко

Киев • УНН

 • 7832 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Один из свидетелей по делу о УПЦ дал показания, что бывший президент Виктор Янукович лично возложил ответственность решать судьбу помощника Блаженнейшего Владимира Александра Драбинко на нардепа Вадима Новинского. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.

"Янукович возложил ответственность за дальнейшие действия и статус Драбинко на Новинского, который должен был решать данный вопрос. В этот день происходило две встречи: первая по инициативе митрополита у президента. Ее следствием стало назначение вечерней встречи в более широком кругу. Уже (на второй - ред .) встречи состоялось ряд разговоров, во время которых, как утверждают свидетели, тогдашний президент Янукович возложил решение вопроса увольнения фактически, Александра Драбинко на народного депутата Новинского ", - сказал генпрокурор.

В подтверждение данного факта было приведено извлечение из протокола допроса свидетеля Жигулина Сергея Борисовича.

"Также по словам Блаженнейшего мне было известно, что беседа с Януковичем примерно 15 минут происходила с глазу на глаз, после чего по решению В.Януковича к беседе присоединился В.Новинский. Так В.Янукович отметил Блаженнейшему что Новинский будет решать все вопросы, связанные с делом Драбинко. Этот же тезис Янукович подчеркнул во время ужина в Феофании ", - привел слова свидетеля сотрудник прокуратуры.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряка, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы