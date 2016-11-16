Генпрокурор: свідок дав покази, що В.Янукович призначив В.Новинського вирішувати статус О.Драбинка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Один зі свідків у справі щодо УПЦ дав покази, що колишній президент Віктор Янукович особисто поклав відповідальність вирішувати долю помічника блаженнійшого Володимира Олександра Драбинка на нардепа Вадима Новинського. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
"Янукович поклав відповідальність за подальші дії і статус Драбинка на Новинського, який мав вирішувати дане питання. У цей день відбувалося дві зустрічі: перша за ініціативою митрополита у президента. Її наслідком стало призначення вечірньої зустрічі у більш широкому колі. Уже (на другій - ред.) зустрічі відбулося низка розмов, під час яких, як стверджують свідки, тодішній президент Янукович поклав вирішення питання звільнення, фактично, Олександра Драбинка на народного депутата Новинського", - сказав Генпрокурор.
На підтвердження даного факту було наведено витяг із протоколу допиту свідка Жигуліна Сергія Борисовича.
"Також зі слів блаженнішого мені було відомо, що бесіда з В.Януковичем приблизно 15 хвилин відбувалась віч-на-віч, після чого по рішенню В.Януковича до бесіди приєднався В.Новинський. Так В.Янукович зазначив блаженнішому Володимиру, що Новинський буде вирішувати всі питання пов’язані зі справою Драбинка. Цю ж тезу Янукович підкреслив під час вечері у Фекофанії", - навів слова свідка співробітник прокуратури, який був присутній на засіданні комітету.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.