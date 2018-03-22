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Генпрокурор: Рубан и Савченко подыскивали исполнителей теракта

Генпрокурор: Рубан и Савченко подыскивали исполнителей теракта

Киев  •  УНН

 • 9390 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В течение лета-осени 2017 года руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта, в том числе среди офицеров ВСУ. Об этом во время заседания регламентного комитета Верховной Рады заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"В течение лета-осени 2017 года Рубан и нардеп Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично нардеп Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам различных частей ВСУ. Летом 2017 года Савченко обратился с таким предложением к офицерам 8-го полка специального назначения ВСУ, что дислоцируется в городе Харькове, а на момент контакта с народным депутатом находились в АТО. Офицеры Березень, Захарченков, Лещь, Кот получили лично от нее предложение совершать террористический акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захвата административных зданий, создания хаоса и свержения конституционного строя и захвата власти", - рассказал Ю.Луценко.

Он добавил, что позже офицеры между собой анализировали эту ситуацию, и "как многие, под влиянием СМИ и выступлений Савченко, пришли к выводу, что это простой бред неуравновешенного психически человека".

"Тем не менее, когда в ноябре к этим же офицерам обратился господин Рубан, предоставив денежные средства для покупки грузового автомобиля, который должен перевезти оружие с "ДНР" в Украину, офицеры немедленно сообщили об этом СБУ", - добавил Ю.Луценко.

Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" А.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.

Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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