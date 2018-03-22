Генпрокурор: Рубан та Савченко підшуковували виконавців теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Протягом літа-осені 2017 року керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан та народний депутат Надія Савченко підшуковували співучасників та виконавців терористичного акту, в тому числі серед офіцерів ЗСУ. Про це під час засідання регламентного комітету Верховної Ради заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Протягом літа-осені 2017 року Рубан та нардеп Савченко підшуковували співучасників та виконавців терористичного акту. Особисто нардеп Савченко зверталась з такою пропозицію до окремих офіцерів різних частин ЗСУ. Влітку 2017 року Савченко звернулася з такою пропозицією до офіцерів 8-го полку спеціального призначення ЗСУ, що дислокується в місті Харкові, а на момент контакту з народним депутатом знаходились в АТО. Офіцери Березень, Захарченков, Лещ, Кіт отримали особисто від неї пропозицію вчиняти терористичний акти задля знищення вищого керівництва української держави, захоплення адміністративних будівель, створення хаосу і повалення конституційного ладу та захоплення влади", - розповів Ю.Луценко.
Він додав, що пізніше офіцери між собою аналізували цю ситуацію, і "як багато хто, під впливом ЗМІ та виступів Савченко, прийшли до висновку, що це проста маячня неврівноваженої психічно людини".
"Тим не менше, коли в листопаді до цих же офіцерів звернувся пан Рубан, надавши грошові кошти для купівлі вантажного автомобіля, котрий має перевезти зброю з "ДНР" до України, офіцери негайно повідомили про це СБУ", - додав Ю.Луценко.
Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.