Генпрокурор рассказал о прогрессе в деле Януковича и ко

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 9211 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 24967 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 37434 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 43860 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41799 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 98587 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 14001 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отчитался о проделанной работе по преступлениям организованного преступной группировки (ОПГ) экс-президента Украины Виктора Януковича, передает УНН со ссылкой на Facebook Генпрокурора.

Год работы по преступлениям ОПГ Януковича:

- За насилие и убийства против мирных демонстрантов объявлено подозрение 380 лицам. 238 из них - уже в суде - вынесено 49 приговоров;

- Принятие закона о порядке заочного следствия дало возможность завершить дела Януковича и его ближайшего окружения, конфисковать украденные миллиарды;

- Дело о госизмене Януковича - в суде;

- Дело о сепаратизме Ефремова - в суде;

- Дело о преступном приказе на расстрел демонстрантов по Януковича, Захарченко, Якименко, Тоцкого - в суде;

- Завершается следствие дела об узурпации власти. Объявлен подозрение экс министру юстиции Лавриновичу. Планируем дать оценку другим участникам конституционного переворота.

Генропрокурор отметил, что сейчас главная проблема - малое количество судей, что приводит к неоправданному затягиванию процессов.

Напомним, передача уголовных производств относительно экономических и коррупционных преступлений, в которых фигурируют экс-президент Украины Виктор Янукович и другие бывшие чиновники из Генеральной прокуратуры в Национальный антикоррупционного бюро Украины может притормозить следствие на полгода.

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