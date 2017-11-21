Генпрокурор рассказал о прогрессе в деле Януковича и ко

Год работы по преступлениям ОПГ Януковича:

- За насилие и убийства против мирных демонстрантов объявлено подозрение 380 лицам. 238 из них - уже в суде - вынесено 49 приговоров;

- Принятие закона о порядке заочного следствия дало возможность завершить дела Януковича и его ближайшего окружения, конфисковать украденные миллиарды;

- Дело о госизмене Януковича - в суде;

- Дело о сепаратизме Ефремова - в суде;

- Дело о преступном приказе на расстрел демонстрантов по Януковича, Захарченко, Якименко, Тоцкого - в суде;

- Завершается следствие дела об узурпации власти. Объявлен подозрение экс министру юстиции Лавриновичу. Планируем дать оценку другим участникам конституционного переворота.

Генропрокурор отметил, что сейчас главная проблема - малое количество судей, что приводит к неоправданному затягиванию процессов.

Напомним, передача уголовных производств относительно экономических и коррупционных преступлений, в которых фигурируют экс-президент Украины Виктор Янукович и другие бывшие чиновники из Генеральной прокуратуры в Национальный антикоррупционного бюро Украины может притормозить следствие на полгода.