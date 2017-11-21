Генпрокурор розповів про прогрес у справа Януковича і ко

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко прозвітував про виконану роботу по злочинам організованного злочинного угрупування (ОЗУ) екс-президента України Віктора Януковича, передає УНН з посиланням на Facebook Генпрокурора.

Рік роботи по злочинам озу Януковича:

- За насилля і вбивства проти мирних демонстрантів оголошено підозру 380 особам. 238 з них - вже в суді - винесено 49 вироків;

- Прийняття закону про порядок заочного слідства дало можливість завершити справи Януковича та його найближчого оточення, конфіскувати крадені мільярди;

- Справа про держзраду Януковича - в суді;

- Справа про сепаратизм Єфремова - в суді;

- Справа про злочинний наказ на розстріл демонстрантів щодо Януковича, Захарченка, Якименка, Тоцького - в суді;

- Завершується слідство справи про узурпацію влади. Оголошено підозру екс- міністру юстиції Лавриновичу. Плануємо дати оцінку іншим учасникам конституційного перевороту.

Генропрокурор зазначив, що наразі головна проблема - мала кількість суддів, що призводить до невиправданого затягування процесів.

Нагадаємо, передача кримінальних проваджень щодо економічних та корупційних злочинів, в яких фігурують екс-президент України Віктор Янукович та інші колишні високопосадовці з Генеральної прокуратури до Національного антикорупційного бюро України може пригальмувати слідство на півроку.

Українські Національні Новини

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