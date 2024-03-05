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Генпрокурор прокомментировал решение МУС по ордерам на арест российских генералов

Генпрокурор прокомментировал решение МУС по ордерам на арест российских генералов

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 15:06  •  7112 просмотра

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МУС выдал ордера на арест российского генерал-лейтенанта и адмирала флота, подозреваемых в атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, которые нанесли ущерб гражданскому населению.

Генеральный прокурор Андрей Костин, комментируя решение МУС относительно ордеров на арест российских генералов, заявил, что это еще одна веха на пути к восстановлению справедливости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Сегодня мы снова увидели, как осуществляется правосудие, и что те, кто совершает международные преступления, понесут ответственность. Я искренне приветствую выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест генерал-лейтенанта ВС РФ и адмирала военно-морского флота РФ, которых подозревают в систематическом совершении атак на энергетическую инфраструктуру Украины, повлекших значительный ущерб гражданскому населению

- сказал Костин.

Генпрокурор поблагодарил Международный уголовный суд, Прокурора Карима Хана и всех украинских прокуроров, которые способствовали этому общему результату, помогая в сборе доказательств.

"Это первый случай, когда лица подозреваются в совершении преступления против человечности "других бесчеловечных деяний..., повлекших большие страдания или серьезные телесные повреждения. Мы продолжаем работать вместе, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в совершении международных преступлений, независимо от их званий и должностей, - подчеркнул Костин.

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Дополнение

Международный уголовный суд 5 марта выдал ордера на арест командующего дальней авиацией россии сергея кобылаша и командующего черноморским флотом рф виктора соколова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
andrei-kostinАндрей Костин
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Генпрокурор прокоментував рішення МКС щодо ордерів на арешт російських генералів
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