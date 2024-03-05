Генпрокурор прокоментував рішення МКС щодо ордерів на арешт російських генералів
Київ • УНН
МКС видав ордери на арешт російського генерал-лейтенанта і адмірала флоту, підозрюваних в атаках на енергетичну інфраструктуру України, які завдали шкоди цивільному населенню.
Генеральний прокурор Андрій Костін, коментуючи рішення МКС щодо ордерів на арешт російських генералів, заявив, що це ще одна віха на шляху до відновлення справедливості. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
Сьогодні ми знову побачили, як здійснюється правосуддя, і що ті, хто вчиняє міжнародні злочини, понесуть відповідальність. Я щиро вітаю видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт генерал-лейтенанта зс рф та адмірала військово-морського флоту рф, яких підозрюють у систематичному вчиненні атак на енергетичну інфраструктуру України, що спричинили значну шкоду цивільному населенню
Генпрокурор подякував Міжнародному кримінальному суду, Прокурору Каріму Хану та всім українським прокурорам, які сприяли цьому спільному результату, допомагаючи у зборі доказів.
"Це перший випадок, коли особи підозрюються у скоєнні злочину проти людяності "інших нелюдських діянь…, що спричинили великі страждання або серйозні тілесні ушкодження. Ми продовжуємо працювати разом, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у скоєнні міжнародних злочинів, незалежно від їхніх звань та посад, – наголосив Костін.
Доповнення
Міжнародний кримінальний суд 5 березня видав ордери на арешт командувача дальньої авіації росії сергія кобилаша та командувача чорноморського флоту рф віктора соколова.