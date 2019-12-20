Генпрокуратура Швейцарии обвиняет экс-нардепа Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро

ukru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 1145 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 76511 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 129402 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 134793 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 131780 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 160377 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113963 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113349 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110101 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132418 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

6 марта, 05:11 • 114945 просмотра
В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

6 марта, 05:59 • 81353 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

6 марта, 06:21 • 101955 просмотра
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 67211 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

08:32 • 52960 просмотра
публикации
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 25316 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 160349 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 144948 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 171725 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 213480 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

10:14 • 32920 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 114095 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 117598 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 122590 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 119577 просмотра
Актуальное
Генпрокуратура Швейцарии обвиняет экс-нардепа Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро

Генпрокуратура Швейцарии обвиняет экс-нардепа Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро

Киев  •  УНН

 • 17921 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передаёт УНН.

“Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет украинского экс-нардепа в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Обвинительный акт направлен в суд. Скоро он определит степень виновности бывшего народного избранника, по совместительству — также обвиняемого по делу НАБУ и САП”, — сказано в сообщении пресс-службы.

В НАБУ поблагодарили колег из Швейцарии за профессионализм и принципиальную позицию.

Отметим, в сообщении Генпрокуратуры Швейцарии для прессы сообщается, что, помимо Мартыненка, в деле фигурирует ещё один украинец.

“Генеральная прокуратура Швейцарии подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против украинского гражданина и бывшего члена украинского парламента Николая Мартыненко и второго гражданина Украины. Они обвиняются в преступной группировке в отмывании около 2,8 миллионов евро через швейцарскую финансовую систему”, — говорится в сообщении.

По словам швейцарських правоохранителей, обвинила украинских граждан в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. В частности, в обвинительном заключении утверждается, что обвиняемый, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.

Как сообщал УНН, 6 декабря в Высшем антикоррупционном суде объявили обвинительный акт по делу об обвинении екснародного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП “ВостГОК” и ГП “НАЭК Энергоатом”, подозреваемых в незаконном завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы