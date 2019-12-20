Генпрокуратура Швейцарии обвиняет экс-нардепа Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро

“Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет украинского экс-нардепа в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Обвинительный акт направлен в суд. Скоро он определит степень виновности бывшего народного избранника, по совместительству — также обвиняемого по делу НАБУ и САП”, — сказано в сообщении пресс-службы.

В НАБУ поблагодарили колег из Швейцарии за профессионализм и принципиальную позицию.

Отметим, в сообщении Генпрокуратуры Швейцарии для прессы сообщается, что, помимо Мартыненка, в деле фигурирует ещё один украинец.

“Генеральная прокуратура Швейцарии подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против украинского гражданина и бывшего члена украинского парламента Николая Мартыненко и второго гражданина Украины. Они обвиняются в преступной группировке в отмывании около 2,8 миллионов евро через швейцарскую финансовую систему”, — говорится в сообщении.

По словам швейцарських правоохранителей, обвинила украинских граждан в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. В частности, в обвинительном заключении утверждается, что обвиняемый, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.

Как сообщал УНН, 6 декабря в Высшем антикоррупционном суде объявили обвинительный акт по делу об обвинении екснародного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП “ВостГОК” и ГП “НАЭК Энергоатом”, подозреваемых в незаконном завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах.