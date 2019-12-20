Генпрокуратура Швейцарії звинувачує екснардепа Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Швейцарії звинувачує колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему. Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає УНН.
"Генеральна прокуратура Швейцарії звинувачує українського екснардепа у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему. Обвинувальний акт направлено до суду. Скоро він визначить ступінь провини колишнього народного обранця, за сумісництвом - також обвинуваченого у справі НАБУ і САП", - сказано в повідомленні пресслужби.
У НАБУ подякували колегам із Швейцарії за професіоналізм і принципову позицію.
Відзначимо, в повідомленні Генпрокуратури Швейцарії для преси повідомляється, що, крім Мартиненка, у справі фігурує ще один українець.
"Генеральна прокуратура Швейцарії подала в Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт проти українського громадянина і колишнього члена українського парламенту Миколи Мартиненка і другого громадянина України. Вони звинувачуються в злочинному угрупованні у відмиванні близько 2,8 мільйонів євро через швейцарську фінансову систему", - йдеться в повідомленні.
За словами швейцарських правоохоронців, звинуватили українських громадян у відмиванні грошей при обтяжуючих обставинах. Зокрема, в обвинувальному висновку стверджується, що обвинувачений, будучи частиною злочинної групи, перешкодив конфіскації незаконно отриманих активів на суму близько 2,8 млн євро, використовуючи засоби, що знаходяться на рахунках у швейцарських банках, для здійснення покупок і інвестицій в Швейцарії і за кордоном.
Як повідомляв УНН, 6 грудня у Вищому антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт у справі про звинувачення екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, в тому числі діючих і колишніх посадових осіб ДП "СхідГЗК" і ДП "НАЕК Енергоатом", підозрюваних в незаконному заволодінні засобами зазначених підприємств в особливо великих розмірах.