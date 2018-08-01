Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге завершило работу

"Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто – мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери. В понедельник флаг был спущен в присутствии первого и последнего Генконсулов в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении.



Напомним, генеральное консульство России в Сиэтле в воскресенье окончательно прекратило свою работу.



Как сообщал УНН, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Британии присоединились более двух десятков стран.

26 марта Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян с США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63).

НАТО сократила состав российской миссии при организации, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Пример ЕС наследовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

В свою очередь Россия выслала 60 американских дипломатов.