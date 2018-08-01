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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 14616 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 76448 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118807 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126701 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166103 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152281 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140267 просмотра

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Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге завершило работу

Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге завершило работу

Киев  •  УНН

 • 9194 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Генконсульство Великобритании в российском Санкт-Петербурге официально закрыто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в РФ в Twitter.

"Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто – мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери. В понедельник флаг был спущен в присутствии первого и последнего Генконсулов в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении.

Напомним, генеральное консульство России в Сиэтле в воскресенье окончательно прекратило свою работу.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Британии присоединились более двух десятков стран.

26 марта Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян с США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63).

НАТО сократила состав российской миссии при организации, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Пример ЕС наследовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

В свою очередь Россия выслала 60 американских дипломатов.

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