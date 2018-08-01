Генконсульство Британії в Санкт-Петербурзі завершило роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Генконсульство Британії в російському Санкт-Петербурзі офіційно закрито. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення посольства Великобританії в РФ в Twitter.
"Генконсульство Великобританії в Санкт-Петербурзі офіційно закрито - міра, яка, на жаль, була застосована відносно нас урядом Росії після інциденту в Солсбері. У понеділок прапор був спущений в присутності першого і останнього генконсула в Санкт-Петербурзі", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, генеральне консульство Росії в Сіетлі в неділю остаточно припинило свою роботу.
Як повідомляв УНН, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаль і його дочка отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленим в Росії.
У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. До Британії приєдналися понад два десятки країн.
26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян з США і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії. Ще 24 європейські країни, Австралія, Грузія і Канада також вирішили вислати дипломатів РФ (всього 63).
НАТО скоротила склад російської місії при організації, а Євросоюз відкликав для консультацій свого посла в Москві. Приклад ЄС повторили Болгарія, Люксембург, Мальта, Португалія та Словаччина.
У свою чергу Росія вислала 60 американських дипломатів.