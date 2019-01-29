Генконсульство Саудовской Аравии не допустило на свою территорию спецдокладчика ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле не допустило на свою территорию Специального докладчика ООН по внесудебным и массовым казням Агнесу Калламара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NTV.
“Докладчик ООН Калламар отправилась в генконсульство Саудовской Аравии, где был убит Джамал Хашкаджи, но ее не пустили”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, расследованием убийства Джамаль Хашкаджи на территории консульства Саудовской Аравии займется специальная комиссия ООН, которую возглавила Агнес Калламар.
Напомним, 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь.
Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.