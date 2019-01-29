Генконсульство Саудівської Аравії не допустило на свою територію Спецдоповідача ООН

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі не допустило на свою територію Спеціального доповідача ООН з позасудових і масових страт Агнєсу Калламар. Про це повідомляє УНН з посиланням на NTV.

“Доповідач ООН Калламар відправилася в генконсульство Саудівської Аравії, де був убитий Джамал Хащкаджі, але її не пустили”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, розслідуванням вбивства Джамаля Хащкаджі на території консульства Саудівської Аравії займеться спеціальна комісія ООН, яку очолила Агнеса Калламар.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Хащкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для оформлення документів і з тих пір не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

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