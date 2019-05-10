Генеральный секретарь НАТО в Брюсселе встретится с президентом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В понедельник, 13 мая, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с действующим президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса, передаёт УНН.
"В понедельник, 13 мая 2019 года, Генеральный секретарь НАТО г-н Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины, Его Превосходительством Петром Порошенко, в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что встреча будет закрытой от СМИ.
Как сообщал УНН, Европейский Союз, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина на следующей неделе, 13-14 мая, будут отмечать десятую годовщину Восточного партнерства.