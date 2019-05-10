Генеральный секретарь НАТО в Брюсселе встретится с президентом Украины
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У понеділок, 13 травня, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зустрінеться з чинним президентом України Петром Порошенко в Брюсселі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Альянсу, передає УНН.
"У понеділок, 13 травня 2019 року, Генеральний секретар НАТО пан Йенс Столтенберг зустрінеться з президентом України, Його Високоповажністю Петром Порошенко, в штаб-квартирі НАТО", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що зустріч буде закритою від ЗМІ.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна на наступному тижні, 13-14 травня, будуть відзначати десяту річницю Східного партнерства.