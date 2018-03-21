Генерал-майора оштрафовали за сокрытие покупки авто
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Заместителя начальника Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ, генерал-майора оштрафовали на 3,4 тыс. грн за сокрытие от декларирования приобретения автомобиля и получение материальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона, передает УНН.
"Установлено, что указанное военное должностное лицо несвоевременно сообщило о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, а именно - скрыло факт приобретения автомобиля и получения средств в виде единовременной материальной помощи, превышающей 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года", - говорится в сообщении.
Такими действиями, как отмечается, генерал-майор ВСУ совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"По результатам рассмотрения направленных в суд административных коррупционных протоколов и при принципиальной позиции военной прокуратуры Киевского гарнизона, указанного генерал-майора ВСУ суд признал виновным и назначил ему наказание в виде штрафов в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан по каждому из двух административных коррупционным протоколам на общую сумму 3,4 тыс. грн", - отметили в прокуратуре.
Напомним, военный в Черниговской области продавал элементы динамической защиты танков.