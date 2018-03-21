Генерал-майора оштрафували за приховування купівлі авто
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Заступника начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ, генерал-майора оштрафовано на 3,4 тис. грн за приховування від декларування придбання автомобіля та отримання матеріальної допомоги. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону, передає УНН.
"Установлено, що вказана військова посадова особа несвоєчасно повідомила про суттєві зміни у своєму майновому стані, а саме – приховала факт придбання автомобіля та отримання коштів у вигляді одноразової матеріальної допомоги, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року", - йдеться у повідомленні.
Такими діями, як зазначається, генерал-майор ЗСУ вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
"За результатами розгляду направлених до суду адміністративних корупційних протоколів та за принципової позиції військової прокуратури Київського гарнізону, вказаного генерал-майора ЗСУ суд визнав винним та призначив йому покарання у вигляді штрафів у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян по кожному з двох адміністративних корупційних протоколів, на загальну суму 3,4 тис. грн", - зазначили у прокуратурі.
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