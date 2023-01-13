Генерал-лейтенант Наев проверил подразделения на Волынском направлении вблизи беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений, которые защищают Волынское направление, относительно охраны и обороны важного государственного объекта критической инфраструктуры во время проведения учений по боевой подготовке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВС Украины.
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«Командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев во время проведения учений по боевой подготовке проверил готовность подразделений, которые защищают Волынское направление, относительно охраны и обороны важного государственного объекта критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.
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Сообщается, что целью данных учений является отработка координации и эффективного взаимодействия между подразделениями ВСУ, Национальной гвардии, Службы безопасности, Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По словам Наева, соответствующие подразделения Сил обороны действовали слаженно и показали высокий уровень обученности и взаимодействия.
Как отметил генерал-лейтенант, уже сейчас намечены практические шаги по улучшению обученности личного состава.
Соответственно, мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем для того, чтобы довести действия личного состава до автоматизма.
«Командиры должны быть четко осведомлены об обстановке и принимать адекватные решения. Это очень правильно и очень полезно для совместных действий всех подразделений, входящих в состав Сектора безопасности и обороны», – подчеркнул командующий.
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила, что провела военную тренировку вблизи беларуси, во время которой отработали задержание вражеской ДРГ на энергообъекте.