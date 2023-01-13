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Генерал-лейтенант Наєв перевірив підрозділи на Волинському напрямку поблизу білорусі

Київ • УНН

 • 453868 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів, які боронять Волинський напрямок, щодо охорони та оборони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури під час проведення навчань з бойової підготовки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

Генерал-лейтенант Наєв перевірив підрозділи на Волинському напрямку поблизу білорусі

Цитата

«Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час проведення навчань з бойової підготовки перевірив готовність підрозділів, які боронять Волинський напрямок, щодо охорони та оборони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наєв повідомляв, що обстановка на кордоні з білоруссю не носить безпосередньої загрози

Повідомляється, що метою даних навчань є відпрацювання координації та ефективної взаємодії між підрозділами ЗСУ, Національної гвардії, Служби безпеки, Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами Наєва, відповідні підрозділи Сил оборони діяли злагоджено та показали високий рівень навченості й взаємодії.

Як зазначив генерал-лейтенант, вже зараз намічені практичні кроки щодо покращення навченості особового складу.

Відповідно, заходи будуть продовжуватися і надалі задля того, щоби довести дії особового складу до автоматизму.

«Командири мають бути чітко обізнаними в обстановці та приймати адекватні рішення. Це дуже слушно і дуже корисно для спільних дій всіх підрозділів, які входять до складу Сектору безпеки та оборони», – наголосив командувач.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила, що провела військові тренування поблизу білорусі, під час якого відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб’єкті.

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