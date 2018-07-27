Гендиректор ЧАЭС подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку. Об этом говорится в обращении к коллективу, опубликованном на официальном сайте станции, передает УНН.
В обращении указано, что "на пути завершения проектов возникла серьезная помеха в виде искусственно созданного конфликта между руководством Министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС".
Грамоткин добавил, что не сумел найти иного способа, кроме собственного увольнения.
"Боюсь, мой уход - единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично решить проблему", - говорится в обращении.
Напомним, в Лондоне обсудили вопросы строительства ХОЯТ-2 в Чернобыльской зоне.