Гендиректор ЧАЭС подал в отставку

В обращении указано, что "на пути завершения проектов возникла серьезная помеха в виде искусственно созданного конфликта между руководством Министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС".

Грамоткин добавил, что не сумел найти иного способа, кроме собственного увольнения.

"Боюсь, мой уход - единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично решить проблему", - говорится в обращении.

Напомним, в Лондоне обсудили вопросы строительства ХОЯТ-2 в Чернобыльской зоне.