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Гендиректор ЧАЕС подав у відставку

Гендиректор ЧАЕС подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Генеральний директор Чорнобильської АЕС Ігор Грамоткін подав у відставку. Про це йдеться у зверненні до колективу, опублікованому на офіційному сайті станції, передає УНН.

У зверненні зазначено, що "на шляху завершення проектів виникла серйозна перешкода у вигляді штучно створеного конфлікту між керівництвом Міністерства екології та керівництвом Чорнобильської АЕС".

Грамоткін додав, що не зумів знайти іншого способу, окрім власного звільнення.

"Боюся, мій відхід - єдине, що може привернути увагу до ситуації, що склалася і хоча б частково вирішити проблему», - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, У Лондоні обговорили питання будівництва СВЯП-2 у Чорнобильській зоні.

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