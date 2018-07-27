Гендиректор ЧАЕС подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Генеральний директор Чорнобильської АЕС Ігор Грамоткін подав у відставку. Про це йдеться у зверненні до колективу, опублікованому на офіційному сайті станції, передає УНН.
У зверненні зазначено, що "на шляху завершення проектів виникла серйозна перешкода у вигляді штучно створеного конфлікту між керівництвом Міністерства екології та керівництвом Чорнобильської АЕС".
Грамоткін додав, що не зумів знайти іншого способу, окрім власного звільнення.
"Боюся, мій відхід - єдине, що може привернути увагу до ситуації, що склалася і хоча б частково вирішити проблему», - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, У Лондоні обговорили питання будівництва СВЯП-2 у Чорнобильській зоні.